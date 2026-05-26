４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」の喜矢武豊が２６日、都内で行われた「日本統一シリーズ新作映画『劇場版山崎一門２〜日本統一〜』」（６月１２日公開、辻裕之監督）完成披露舞台あいさつに出席した。日本極道界の統一を目指す男たちのサクセスストーリーを描いたＶシネマ「日本統一」シリーズの第２弾。劇場版の主演が自分だと知った時の気持ちを喜屋武は「舞台をやっているときに『次の主演はおまえだ』と言われて