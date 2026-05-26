◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２６日・横浜）ソフトバンクからＤｅＮＡに移籍した井上朋也内野手が５回に代打で移籍初打席に立ち、見逃し三振に倒れた。井上朋は１２日に尾形崇斗投手とともに、山本祐大捕手との２対１のトレードでＤｅＮＡに加入。この日、初めて出場選手登録された。初打席は３点を追う５回１死。投手・平良の代打で起用され、７球目まで粘ったが見逃し三振に終わった。