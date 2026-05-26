◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２６日・神宮）西武が渡部聖弥外野手の交流戦初安打で先制した。両軍無得点のまま迎えた７回、２死一、三塁で打席へ。相手先発・松本健の１４５キロシュートを捉えた打球は、二遊間を割った。交流戦３打席目で自身初安打となる中前適時打。一塁に到達すると拳を突き上げ喜びをあらわにした。前日に出席した交流戦開幕前日記者会見では、「取りたいです。チャンスで打つこ