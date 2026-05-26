国内男子プロゴルフツアー１勝の清水大成（ロピア）が、大手旅行会社の阪急交通社（本社・大阪市）とアンバサダー契約を締結したことが２６日、発表された。同契約により、同社が展開するゴルフ旅行プラン「スーパーゴルフパック」のアンバサダーとして活動し、幅広い年代に対してゴルフ旅の魅力を発信する。今回の就任を記念した特別企画として、１２月に静岡県でゴルフコンペツアーを開催し、清水本人が参加してプロの技術や