◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人の高梨雄平投手が５回に登板して１イニングを１１球で３者凡退に抑えた。０―７の５回から先発・則本の後を受け、２番手で登板。この回の先頭・山本恵を空振り三振。６番・牧原を左飛、７番・庄子をスライダーで空振り三振に抑えた。高梨は今季は右座骨部の故障から復帰して１軍に登録されると、これで今季初登板から７試合連続無失点となっ