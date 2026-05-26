◆ファーム・リーグ巨人２―３ヤクルト＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の中山礼都外野手（２４）が今季１号ソロを放ち復調をアピールした。「１番・左翼」で先発出場。０―０の６回先頭でサブマリン右腕・下川に対し、カウント２―２から９４キロのカーブをすくい上げた打球は右翼スタンドへ着弾した。「ああやって変化球を乗せて打ったことはなかった。自信にして、いい成功体験とし