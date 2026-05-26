娘への暴行容疑で逮捕・釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督が電撃辞任しました。「伝統ある巨人軍という監督の名を汚してしまった」と、会見で涙ながらに語ったこととは。26日正午前、黒のスーツに黒のネクタイ姿で、神妙な面持ちで多くのカメラの前に現れた巨人軍・阿部慎之助監督（47）。冒頭で「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして、