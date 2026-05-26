歌と1本のアコースティックギターのみで録音された、無修正・無編集の音源が次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライター・Nakamura Hak。テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』で、3曲目となるエンディングテーマ「光り」が初オンエアされ、ミュージックビデオも公開された。【動画】Nakamura Hak「光り」ミュージックビデオ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマと