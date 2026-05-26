地下のトンネルを映し出すカメラ。すると、画面が一瞬で真っ白になり、何も見えなくなってしまいました。ガス爆発です。現場は、石炭の産地として知られる中国・山西省の炭鉱。22日、ガス爆発が発生しました。当局は、この爆発で作業員82人が死亡、128人がけがをしたと発表。現在も2人の行方がわかっていません。当時現場にいたという作業員は「トンネルは石炭の粉じんが舞って視界が悪く、呼吸も苦しかった。必死に出口に走りだし