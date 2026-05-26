浜田がアーティストを直々に招く『浜田ウタ功』ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」では、浜田雅功の新番組『浜田ウタ功』を6月17日から配信する。【番組カット】紙飛行機ポーズ？お茶目な浜田とマイクを手に笑顔の山本彩同企画は、浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ新番組。記念すべき第1回のゲスト