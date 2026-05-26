25日午前7時ごろ、京都市上京区で相次いだシカの目撃情報。市の職員などが捜索したところ、京都御苑の敷地で発見されました。周囲の緊張をよそに、のんびりと食事をするシカ。職員たちが捕獲のために近づくと、きびすを返して逃げていきます。その後、捕獲用の網で追い込みますが苦戦が続き、シカは網を飛び越えていってしまいました。シカは現在も捕獲されていません。