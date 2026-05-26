『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』（6月12日公開）の完成披露舞台あいさつが26日、都内で行われ、主演を務めた喜屋武豊に加え、川崎健太（崎＝たつさき）、本田広登、山口祥行、本宮泰風、辻浩之監督が登壇した。【動画】舞台挨拶中に“山崎一門”メンバー乱入で本宮泰風がツッコミ登壇者それぞれの自己紹介が終わった直後、本宮が「なんでそこにいるの」と最前列の記者席に座る見慣れた人物に声をかけた。そこにいたのは“川