◇プロ野球 交流戦 DeNA-オリックス(26日、横浜スタジアム)オリックス・若月健矢選手がNPB通算1000試合出場を果たしました。歴代544人目の達成です。プロ13年目30歳の若月選手はこの試合に「8番・キャッチャー」で出場。試合が成立した5回終了後に場内でアナウンスされると、若月選手は記念ボードを掲げファンやチームメートの歓声に応えました。若月選手は花咲徳栄高から13年ドラフト3位でオリックスに入団。昨季は121試合に出場