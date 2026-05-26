俳優の本木雅弘、宮舘涼太（Snow Man）が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。突如息ぴったりの華麗なターンを披露した。【写真】素敵！吉高由里子を華麗にエスコートする本木雅弘本木と宮舘は現地時間19日、菅田将暉、青木崇高、黒沢清監督と共に『第79回カンヌ国際映画祭』に出席した。カンヌでは、フォトコールでの宮舘の華麗なターンが話題に。宮舘は「