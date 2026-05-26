26日、神奈川・川崎市の宮前警察署を訪れた2人の男性。署長から「特殊詐欺阻止の功労に対する感謝状の贈呈を行います」と告げられたのは、大学生の大谷仁さん（20）と、本多碧海さん（19）です。大谷仁さん：自分のおじいちゃんと同じぐらいの年齢だったので、一瞬「自分のおじいちゃんが困ってたら助けるよな」、そんな感じが上から舞い降りてきて声をかけた。5月6日、コンビニのATMでお金をおろしていた大谷さん。隣にいた、慌て