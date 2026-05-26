「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）阿部前監督の辞任ショックを払拭すべく、気合十分に６度目の先発マウンドに上がった則本が４回６安打７失点で降板した。強打のソフトバンク打線に三回に１イニング３被弾。１０１球を投げ、３三振を奪った５四死球を与えた。一、二回は走者を出しながらも粘りの投球で０点で切り抜けていたが、三回につかまった。１死から正木に左翼に２号ソロを運ばれると狂いが生じ始めた。