大阪・南堺警察署の元警部補、後藤伸被告。2026年3月、70代の男性が死亡していた集合住宅に捜査で訪れた際、現場から男性の現金約1000万円を持ち去ったとして逮捕・起訴されました。25日の初公判で、後藤被告は起訴内容を認め、犯行に及んだ理由を「ギャンブルで家族に内緒にしている多額の借金があった」と説明。警部補でありながら、捜査現場から1000万円を盗んだ背景については「借金をしたら離婚だと妻と約束していた。妻や子