お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は26日、浜田雅功（63）の新番組「浜田ウタ功」を、6月17日から配信開始すると発表した。浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ。第1回ゲストとして、シンガー・ソングライターの山本彩（32）が出演することも、併せて発表された。第1回配信は、AKB48のヒッ