Jリーグは26日、アビスパ福岡の前監督の金明輝氏のハラスメント行為を巡り、同クラブに罰金100万円とけん責の懲罰を決定したと発表した。リーグは対象の事案として「福岡は前監督がスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為に関し、本件各行為を防止し、こうした行為があれば早期に発見し、是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Ｊリーグの社会的信用を毀損した」と発表。そのうえで懲