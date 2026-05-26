マンチェスター・ユナイテッドの中盤改革が本格化しそうだ。『Roundtable』によると、ウェストハム所属のマテウス・フェルナンデスはユナイテッド移籍を“夢”と考えており、今夏の移籍に前向きな姿勢を示しているという。個人条件面は大きな障害にならないとみられており、クラブ側も同選手がオールド・トラッフォード行きを最優先に考えていると認識しているようだ。ユナイテッドでは今夏、中盤補強が最重要テーマとなっている。