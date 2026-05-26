ナポリ指揮官アントニオ・コンテが、今季最終戦となったウディネーゼ戦で1-0の勝利を収めた後、監督退任を発表した。2024年7月にナポリへ加入したコンテは、就任初年度でセリエA優勝を達成。コンテ体制最後の試合では、FWラスムス・ホイルンドが23分に決勝点を挙げ、ナポリはインテルに次ぐ2位でシーズンを終えた。コンテは試合後、クラブ会長アウレリオ・デ・ラウレンティス氏と共に記者会見に出席し、自らの決断を明かした。その