トッテナム・ホットスパーは24日に行われたプレミアリーグ最終節でエヴァートンと対戦。43分にポルトガル代表MFジョアン・パリーニャが決勝ゴールを決めて1-0の勝利を収め、プレミア残留という最低限のミッションは達成した。そのトッテナムでは今季のプレミアリーグ31試合でゴールマウスを守ったイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオに退団の可能性が浮上。インテルが獲得を狙っている同選手の後釜を探しているなかで、トッテ