2度の監督交代を経たチェルシーは、最終節のサンダーランド戦にも1-2で敗れ、今季を10位で終えた。だが、来季の欧州大会出場権を逃したことが、逆にチームにとって追い風になるかもしれない。元マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表FWウェイン・ルーニーは自身の『Wayne Rooney Podcast』で、来季のチェルシーについて次のように語っている。「来季のチェルシーは本当の脅威になると思う。もちろん週1試合になるし