27日(水)は低気圧が九州へと近づく見込みです。かなり暖かく湿った空気が流れ込み、特に九州では大雨になるところもあり、鹿児島県では27日未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨による災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。27日午前9時の予想天気図です。九州の西の海上に低気圧があり、東へと進む見込みです。前線をともなっていますが、特に九州南部では暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定に