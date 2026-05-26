金沢の都心軸整備に拍車がかかりそうです。老朽化により建て替えが検討されている金沢市武蔵町の金沢エムザをはじめとする一帯の再開発事業として、ホテルやマンションなど3棟からなるビルの建設が進められることがわかりました。武蔵地区の再開発をめぐっては、金沢エムザが入る金沢スカイビルと隣接する金沢スカイホテルが、いずれも開業から50年以上が経ち老朽化が進んでいることから、建て替え工事が検討されています。25日開