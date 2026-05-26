イタリアサッカー連盟（FIGC）は25日、6月に行われる国際親善試合に臨む代表メンバー24名を発表した。イタリア代表は3月に行われたFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、3大会連続でW杯出場を逃すことが決定。これに伴い、FIGSのガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、コーディネーターを務めたジャンルイジ・ブッフォン氏が辞任を発表してい