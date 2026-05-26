カバヤ食品の『タフグミ』から、ブランド史上初となる“ザクザク”食感の新商品『タフグミクールクランチ』が、6月9日より全国のコンビニエンスストア、7月7日より全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで期間限定発売される。【写真】「懐かしい！」「これ買ってた！」35年前の『果汁グミ』、パッケージで振り返る歴史2025年度の『タフグミ』ブランド年間売上高は、同社製品ブランドとして初めて100億円を突破。また