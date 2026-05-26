RFEF（スペインサッカー連盟）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表メンバー26名を発表。同時に、サポートメンバーとして代表チームに合流する9名の選手も明らかにした。スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の最終メンバーを発表。MFロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）、MFペドリ（バルセロナ）、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）らが順