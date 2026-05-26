◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ決勝長崎―琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）２勝先勝方式の決勝第３戦が行われ、ワイルドカードの琉球と西地区優勝の長崎の対戦成績は１勝１敗で、勝ったチームが頂点に立つ。スターティングファイブは、琉球はヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カーク、長崎が李賢重（イ・ヒョンジュン）、ジャレル・ブラントリー