佐賀県伊万里市の廃校となった小学校で起きた窃盗事件。盗まれたのは水道の蛇口などの金属製の備品でした。伊万里市によりますと今月1日、市の職員が廃校となった小学校を訪れた際、玄関を施錠していた金具が壊れていることに気づいたといいます。市の職員が確認したところ校舎内や屋外にある手洗い場の蛇口部分の金属60個とトイレのバルブ部分の金属42個がなくなっていたということです。その後、別の廃校となった小学校でも手洗