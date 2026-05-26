インドのお隣、バングラデシュ。今、こちらの農場で話題となっている牛がいます。特徴的な毛並みの牛に農場主の弟がつけた名前は…農場のオーナー「牛の名前は、ドナルド・トランプなんです。これは象徴的な名前です。実際に人間と動物を比較することはできません。これは単に象徴的な名前で、愛を込めて命名しました」10か月ほど前、市場で売られていた水牛に一目惚れし、近々行われるという祭りのために購入したといいます。今で