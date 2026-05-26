WEリーグは26日、2025−26シーズンの個人賞及び、ベストイレブンを発表。最優秀選手賞（MVP）にはINAC神戸レオネッサに所属する女子日本代表MFの成宮唯が選出された。2025−26 SOMPO WEリーグは、I神戸が優勝。初代WEリーグの王者として知られるI神戸が4年ぶり2度目の覇権奪還を果たした。シーズン終了に伴い、26日に今シーズンのWEリーグアウォーズが開催され、各個人賞やベストイレブンが発表された。最優秀選手賞（MVP）