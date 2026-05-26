◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）ホークスの新打線が破壊力を見せつけた。３回１死から２四球を挟んで正木、栗原、山本恵の３本塁打で一挙５得点。１２球団最多の９度の優勝を誇る得意の交流戦で好スタートを切った。先陣を切ったのは絶好調の１番打者だ。「最高の結果となって良かったです」と、１死から正木が則本のストレートをたたき、左翼ポール際に先制の２号ソロ。３月中旬