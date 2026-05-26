「ＤｅＮＡ−オリックス」（２６日、横浜スタジアム）ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした井上朋也内野手が移籍後初めて１軍昇格し、五回に代打で登場。新天地で右翼席からの「トモヤ」コールに迎えられ、満を持して打席に立ったが、見逃し三振に倒れた。井上は花咲徳栄高から２０年度ドラフト１位でソフトバンクに入団。１２日に山本祐大捕手との交換トレードで、尾形崇斗投手とともに移籍した。