ヴァンフォーレ甲府に所属するDF野澤陸と、RB大宮アルディージャWOMENに所属するDF金平莉紗が入籍した。26日、両選手それぞれの所属クラブが発表している。野澤は1998年12月7日生まれの現在27歳。産業能率大を経て、2021年に甲府へ入団した。2024シーズンからの2年間はFC岐阜への期限付き移籍も経験。今季より甲府に復帰し、明治安田J2・J3百年構想リーグでは3試合に出場している。金平は1999年5月21日生まれの現在27歳。日