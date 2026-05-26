新NISAでオルカン積立を始めたばかりのうちに、同僚から「円安の今は高値掴みで大損するよ」と言われたら、積立を続けてよいのか迷うのではないでしょうか。結論からお伝えすると、円安を理由に毎月の積立をやめる必要はありません。 本記事では、オルカン積立の仕組み、円安がパフォーマンスに与える影響、円安局面でも積立を継続すべき理由について、順を追って解説します。 新NISAの「オルカン積立」とは