【モデルプレス＝2026/05/26】女優の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集「Bite！The World 上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社）のメディア向け発売記念取材会に出席。連載の提出について明かした。【写真】28歳朝ドラヒロイン、二の腕スラリの純白ノースリワンピース姿◆フォトエッセイ「Bite！The World 上白石萌音と世界をガブリ！」雑誌「MEN’S NON-NO」（集英社刊）にて、2023年1・2月合併号〜2025年10月