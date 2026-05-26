メ～テレ（名古屋テレビ） サッカーの鈴木淳之介選手がワールドカップの日本代表に選ばれたことを受け、出身地である岐阜県各務原市の市役所で懸垂幕が設置されました。 各務原市出身の鈴木淳之介選手は、現在デンマークのクラブに所属していて、6月11日に開幕するワールドカップの日本代表に選ばれています。 各務原市は、鈴木選手がワールドカップの日本代表に選ばれたことを広