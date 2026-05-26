東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。【27日の天気図】27日の九州北部は、前線を伴った低気圧が近づき、曇りや雨となるでしょう。【27日の天気】26日夜から雨が降り始め、27日未明から明け方にかけて雨脚が強まる所がありそうです。その後は雨の降り方が弱まりますが、日中も降ったり止んだりを繰り返すでしょう。折りたたみ傘を持っておくと安心です。【27日の気温】最高気