突然の雨が増える季節は、おしゃれと快適さのどちらも妥協したくないもの。アウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」から、通勤や通学、自転車移動に寄り添う高機能レインウェアコレクションが登場しました。防水性はもちろん、夜道の視認性や持ち運びやすさまでこだわったラインアップは、毎日の移動をもっと心地よくしてくれそう♡雨の日の頼れる一着をチェックしてみましょう。 雨の日の移動を支える高