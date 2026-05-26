「クマが来ていて、場内放送した方が良い」宮城県大崎市の県古川農業試験場に現れた1頭のクマ。体長は1メートルほど。水が出ていない噴水を横切っていきます。試験場によりますと、敷地内にクマが現れたのは初めてのこと。自動ドアを手動に切り替え、屋外での作業は見張り役の職員を配置して、近くに避難用の車を準備するなど、対策をしているということです。同じ日には、試験場から2キロほど離れた竹林でタケノコ採りをしていた