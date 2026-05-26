建物の2階から噴き出す激しい炎と黒い煙。24日、熊本市で2階建てアパートから火の手が上がり、通行人から「建物に煙と炎が見える」と119番通報がありました。警察などによりますと、火は約2時間15分後に消し止められましたが、2階にある59歳の男性が住む部屋と隣の部屋、合わせて2部屋を焼きました。出火当時、住人は外出中で無事。1階は店舗になっていて人がいましたが、逃げ出して無事でした。