◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(26日、東京ドーム)巨人の先発・則本昂大投手が4回7失点で降板となりました。今季初勝利を目指して先発マウンドに上がった則本投手。初回は2つの四球で2アウト1、2塁のピンチを招くも無失点で切り抜けます。しかし、0-0の3回、1番・正木智也選手に先制ソロを献上。さらに2者連続四球で1、2塁のピンチでは、4番・栗原陵矢選手にバックスクリーンへの3ランを浴び、突き放されます。続く山本