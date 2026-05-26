AKB48の水島美結（22）の公式Xアカウントが第三者から不正アクセスされたと26日、同グループの公式Xで発表された。現在、本人もログインできない状況となっているという。この状況は少なくとも5月12日から続いているが「昨日当該アカウントより本人によるものではない投稿も確認されております」と、25日に第三者による投稿があったと報告。「復旧に向けての対応を進めておりますが、当該アカウントからの不審な投稿・DM・外部リン