元AKB48でタレントの西野未姫さんは5月26日、自身のInstagramを更新。第2子の名前を公表し、名付けの理由を語っています。【写真】第2子と命名書「名前かっこいいね」西野さんは「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」「山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」とつづり、2枚の写真を投稿。命名書の横で第2子が寝転んでいます。また2枚