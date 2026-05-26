三菱、三井、住友……日本を代表する巨大グループにおいて、今「最も多くの従業員」を抱えている企業はどこかご存じでしょうか。メガバンクや総合商社を抑え、3グループ全体の頂点に立つのは、実は「約28.8万人」を擁するある意外な企業でした。企業の「時価総額」が注目されがちな現代ですが、「どれだけ多くの人が働いているか」というリアルな数字を比較すると、表舞台からは見えにくい各グループの「本当の強み」や驚きの共通