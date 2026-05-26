中国商務部の何亜東（ホー・ヤーホン）報道官は21日に行われた定例記者会見で、「中国とロシアの貿易額が3年連続で2000億ドルを超えた。1〜4月は前年同期比19．7％増の852億ドルに達し、幸先良いスタートを切った」と説明した。何報道官は、「中ロ両国首脳はここ数年の両国経済貿易協力の発展成果を高く評価している。双方は今後も引き続き経済貿易政策を巡る意思疎通を強化し、新たな質の生産力によって成長の新たなエンジンを作