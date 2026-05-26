中国工業情報化部によると、中国の4月末時点の5G基地局の数は前年末より17万1000局増加して500万9000局に達し、移動体通信基地局総数の38．7％を占めました。中国の5G応用シーンは国民経済97分類のうち91分類をカバーしており、5Gネットワーク整備も継続的に進められています。（提供/CGTN Japanese）