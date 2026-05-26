Perfumeのあ〜ちゃんは5月26日、自身のInstagramを更新。プロバスケットボールBリーグ・ファイナルを観戦した様子を公開しました。【写真】あ〜ちゃん、バスケ観戦「楽しそうな笑顔」あ〜ちゃんは「試合が始まる前、同じチームの選手や監督に握手するだけでなく相手チームにも腰低く下からハグしにいく馬場に感動しました」とつづり、5枚の写真と3本の動画を披露。観戦を楽しむ後ろ姿や、熱気あふれる会場の様子が収められています