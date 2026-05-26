スマートフォン（スマホ）アクセサリーブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」を展開するCasetagram Limited（香港）は、バンダイの携帯型育成トイ「たまごっち」とコラボレーションしたスマホケースなど「たまごっち × CASETiFY」コレクションを2026年5月29日に発売する。カスタマイズを楽しめる「スーツケース」「たまごっち」に着想を得たという鮮やかなカラーや象徴的なアイコン、ステッカー風デザインを、スマホケースや